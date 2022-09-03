Бакчарский район, Томская область, , 09:55 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело о халатности работников местного самоуправления Бакчарского района при предоставлении жилья инвалиду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Томской области инвалида заселили в непригодное для проживания жильё СУ СКР по Томской области

По данным следствия, инвалиду и члену его семьи в селе Богатырёвка в июле 2021 года предоставили непригодное для проживание жильё. На место выехал замруководителя управления Михаил Селюков. По его словам, подобным действиям должностных лиц необходимо «давать полную юридическую оценку».

«Ход расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — отметили в ведомстве.

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