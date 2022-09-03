Запорожье, Бывш. УССР, , 09:51 — REGNUM ВСУ будут наращивать провокации перед встречей спонсоров Киева 8 сентября в Германии, заявил 3 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зеленскому необходимо что-то показать западным кураторам, а показывать нечего. Сроки его поджимают, так как ему нечего будет предъявить на встрече группы по координации военной помощи Киеву, которая пройдёт 8 сентября в ФРГ», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что 6 сентября будет заседание Совбеза ООН, на котором, вероятно, озвучат неприятные для Киева вещи, так что ВСУ «тем более это событие надо нивелировать, отвлечь внимание от него».

«Я думаю, что за оставшиеся дни провокации будут по нарастающей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что попыткам киевского режима высадить десант ВСУ в трех направлениях на освобожденной части Запорожской области был дан отпор.

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