Челябинск, 3 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Челябинске 47-летний гражданин отдан под суд за незаконный оборот немаркированных сигарет на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Сигареты

По данным следствия, на его продукции не было акцизных марок. Нелегальный табак мужчина сбывал в продовольственных магазинах города.

Товар гражданин хранил в гаражных боксах, саду и складском помещении. При обыске у него изъяли более 70 тыс. пачек. Теперь бизнесмену грозит до шести лет колонии.