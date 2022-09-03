Абакан, , 09:47 — REGNUM В Хакасском национальном драмтеатре им. А. М. Топанова 2 сентября состоялось торжественное мероприятие в честь Дня хакасского языка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Хакасия Страна-читалия.рф

По словам главы региона Валентина Коновалова, сохранение культурно-исторического наследия республики является одним из стратегических приоритетов властей.

«Разработана и принята программа развития хакасского языка, издаются учебники и книги на хакасском языке, укрепляется материально-техническая база школьных кабинетов хакасского языка, выдаются гранты семьям первоклассников и пятиклассников, которые хорошо владеют родным языком», — отметил он.

В рамках мероприятия состоялось вручение государственных и общественных наград за вклад в сохранение, развитие и популяризацию хакасского языка.