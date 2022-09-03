Астрахань, , 09:38 — REGNUM Торжественная церемония открытия II Международного Каспийского фестиваля классического искусства OperaFirst состоялась в Астраханском кремле 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Астраханский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Фестиваль открылся оперой Модеста Мусоргского «Хованщина» в исполнении артистов Астраханского государственного театра оперы и балета. Опера была поставлена под открытым небом, в спектакле приняли участие более 600 человек.

Работа фестиваля продлится до 11 сентября. В работе смотра примут участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народная артистка РФ Хибла Герзмава и другие солисты ведущих музыкальных театров России.

На сцене Астраханской государственной филармонии в рамках фестиваля также выступят артисты Туркмении, Ирана, Азербайджана и Казахстана. Фестиваль закроется выступлением коллективом музыкантов из стран-участниц смотра, дирижировать оркестром будет директор Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков.

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