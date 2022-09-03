Москва, 3 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В период с июня по август 2022 г. около 3,5 млн граждан РФ отдохнули за границей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

Самым популярным направлением у российских туристов стала Турция — ее посетили 60% от общего числа туристов. На Абхазию пришлось 23% от летнего турпотока, III место у ОАЭ (3%), Мальдивы — на IV строчке с 2%, на все остальные направления пришлось 7% туристов.

За июнь — август в Турцию приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 млн туристов из РФ.

29 августа АТОР сообщила, что в летнем сезоне 2022 г. наблюдается значительный спад бронирований туров в Крым.