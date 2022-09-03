Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В экономическую ловушку, приготовленную для президента России Владимира Путина, угодили Европейский союз и НАТО. Такое мнение 2 сентября высказал обозреватель издания The American Conservative (AC) Род Дреер.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл», —написал он в своём материале, добавив, что возмездие Москвы на данный момент грозит парализовать Европу, и «только дураки могут быть этому удивлены».

Также Дреер отметил, что ранее журналист Гэвин Эшенден написал, что это был капкан глобалистской экспансии, а не российского лидера, и в него попали Евросоюз и НАТО.

При этом обозреватель уточнил, что жителям Британии и Европейского союза непонятно, для чего они должны мерзнуть и сидеть в темноте, переживая разрушение собственной экономики, ради киевского режима. В результате этого, по мнению Дреера, они, скорее всего, не станут выслушивать от властей Запада обвинения в симпатии к президенту РФ, когда будут возмущаться действиями своих руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал точку зрения канцлера Германии Олафа Шольца о санкциях против России.