3 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 10:21 — REGNUM С 22 июля по 2 сентября члены Консервативной партии Великобритании выбирали нового лидера, который станет следующим премьер-министром Соединенного Королевства. Избирательные участки закрылись 2 сентября в 19:00 мск. Результаты выборов будут объявлены в понедельник, 5 сентября, а новый премьер вступит в должность на следующий день, 6 сентября, после назначения его королевой Елизаветой II. Обычно официальное назначение проходит в Букингемском дворце, но в этот раз оно будет в замке Балморал, Шотландия.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из восьми кандидатов, чьи кандидатуры были одобрены в июле, после пяти раундов голосований остались бывший канцлер казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Изначально большинство голосов было у Сунака, однако после проведения дебатов и избирательной кампании большую поддержку получила Лиз Трасс.

Подав в отставку, «уходящий премьер-министр» Борис Джонсон оставил Великобританию с кризисом стоимости жизни, высокими налогами, постоянно растущими ценами на газ, бензин и электричество и самой высокой за 40 лет инфляцией. Именно эти вопросы и стали самыми главными на телевизионных дебатах.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лиз Трасс убеждена, что в Великобритании нужно снизить налоги, потому что так поступают «настоящие консервативные консерваторы». Для помощи населению она планирует вернуть взнос по национальной страховке (аналог пенсионных взносов) до уровня апреля 2022 года и отказаться от «зеленого» налога. Она также пообещала помочь с программами расселения и строительства нового жилья.

Риши Сунак считает, что тотальное сокращение налогов возможно только после того, как страна переживет инфляционный кризис. В отличие от Лиз Трасс он считает, что сейчас можно помочь населению, раздав им деньги, а не прекратив их забирать, поэтому он планирует увеличить выплаты пенсионерам и малоимущим, чтобы они смогли пережить зиму.

Пользователи социальных сетей и консервативные избиратели поделились своим мнением о кандидатах.

«Я проголосовала за Лиз Трасс, я жду с нетерпением того, что она будет делать. Я думаю, что у нее больше принципов и идеологии за теми словами, которые она говорит. Консервативная партия не была консервативной на протяжении долгого времени. У нас налогообложение на высшем уровне за 70 лет. И я считаю, что она действительно показала, что она хочет сократить налоги, она хочет позволить людям копить деньги в собственных карманах. И я говорю, как представитель молодого поколения, многое из того, что она говорила, — это то, что я хочу, взять ту же программу обеспечения жильем», — рассказала избирательница Рим Ибрахим в интервью ВВС.

«Я проголосовала за Лиз. Я надеюсь, что у нее будет достаточно поддержки, потому что ее кампания не была так разрекламирована, как у Риши. Он получал много просмотров, репостов и поддержки. Но давайте сидеть, скрестив пальцы», — написала @Notenoughlove1.

«Я проголосовала за Риши Сунака, потому что он хочет сократить завалы в национальной службе здравоохранения, у него инновационные, но здравые идеи, чтобы этого достичь», — прокомментировала @JoannaBiddolph.

«На протяжении всей кампании Риши Сунак показывал понимание экономических проблем, с которыми мы столкнулись, и возможность победить лейбористов на следующих выборах», — отметила @Helen_Whately.

«Не тупите. Я проголосовал за Риши. Вы серьезно думаете, что мы справимся на следующих всеобщих выборах, если нами будет управлять сумасшедшая Лиззи? Ни за что, солнышки», — написал @adambutler71.

Некоторые пользователи напомнили, что Риши Сунак был в числе первых министров, которые подали в отставку в начале июля, спровоцировав таким образом отставку Бориса Джонсона. Поэтому они не доверяют бывшему канцлеру.

«Я раньше был сторонником Риши Сунака и его политики. Однако это было до того, как он бросил свою работу посреди национального кризиса. Кажется, он гонится только за личными амбициями. Ему нельзя доверять», — считает @MichaelCJDavid.

Борис Джонсон и Риши Сунак No 10 Official Photographer

Многие пользователи выразили недовольство обоими кандидатами, они считают, что ни Трасс, ни Сунак не достойны стать следующим премьер-министром, поэтому в Великобритании нужно провести всеобщие выборы, в которых будут участвовать все партии.

Также пользователи считают, что оба кандидата не смогут справиться с экономическим кризисом и будут просто продолжать уничтожать страну и убивать население.

«Какой рекордный минимальный срок на посту премьер-министра?» — поинтересовался @Jenmet4.

«Я надеюсь, мы скоро узнаем», — ответил @ladyofshallots.

«Никто из этих двоих не может быть премьером, их не народ избрал. Нам нужны выборы», — написал @jaseweir.

«Как мы оказались в ситуации, где нужно выбирать из них двоих? Выбор-то небольшой, так что можно на «камень-ножницы-бумага», — прокомментировал @MickVest.

«Представьте, что вам предоставили выбор: смертельная инъекция, которую сделает доктор, или смертельная инъекция, которую сделает доктор в галстуке», — сравнил @Juganawt.

«Кому это уже важно? Это как выбирать между постоянной рвотой или хронической диареей», — отметил @SimonJenkins30.

Ряд комментаторов считает, что Консервативная партия за последние 12 лет саморазрушалась, а решения, которые принимали ее лидеры — премьер-министры Великобритании, разрушали страну.

«Партия была разрушена из-за внутреннего конфликта по поводу выхода из состава Евросоюза, что и было подтверждено референдумом. И Джонсон работал над этим до самого конца. Я голосовал за него, и из-за него больше не поддерживаю Консервативную партию. Если с энергетическим, миграционным и социальным кризисами не справятся, значит, нам определенно нужно провести всеобщие выборы», — написала @Mowman123.

«Я жду не дождусь, когда Борис Джонсон наконец-то уйдет! Я больше не могу терпеть его лень, тупость и некомпетентность. Лиз Трасс сошла с ума, на нее будет смешно посмотреть. Но больше тори не будет. Нужны всеобщие выборы», — считает @Harvey92 174 151.