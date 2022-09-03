Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Индейцы крупнейшего в США племени Навахо вынуждены сокращать поголовье скота из-за засухи и нехватки воды. Об этом рассказал президент племени Джонатан Нез.

Засуха Pxhere.com

«Владельцы ранчо вынуждены сокращать поголовье скота, скотоводам приходится трудно», — рассказал он РИА Новости. Проблема нехватки воды ощущается все острее с каждым годом, несмотря на помощь, оказываемую руководством племени фермерам.

Племя Навахо занимает территорию более 70 тыс. кв. км, охватывающую три штата — Нью-Мексико, Аризона, Юта. По официальным данным, племя насчитывает почти 400 тыс. человек.