Донецк, , 09:29 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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