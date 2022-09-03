Курган, 3 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Курганской области увековечили память о погибшем ефрейторе спецназа Росгвардии, кавалере ордена Мужества, обладателе крапового берета Ярославе Симакове, погибшем при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Уральскому ФО.

Пресс-служба Росгвардии по УрФО Мемориальная доска герою Ярославу Симакову

Мемориальная доска в память о герое появилась в Шадринском политехническом колледже, выпускником которого он являлся.

Ярослав Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. В 2016 году окончил школу №8 и поступил в Шадринский политехнический колледж. После его окончания в 2020 году был призван в Вооружённые силы РФ и свой дальнейший путь связал со службой Отечеству.

Ефрейтор Ярослав Симаков скончался от полученного смертельного ранения 18 мая 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг. Указом президента России Владимира Путина награждён орденом Мужества посмертно. Также родным героя вручен высший знак доблести спецназовца Росгвардии — краповый берет.

На торжественном митинге погибшего росгвардейца вспоминали как отзывчивого и инициативного человека, волонтёра, участника Шадринской городской общественной организации воинов «Феникс».

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.