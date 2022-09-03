Донецк, 3 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку из танка. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 5 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов.