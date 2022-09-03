Канский район, Красноярский край, , 09:26 — REGNUM На деревообрабатывающем предприятии в посёлке Карьерный Канского района Красноярского края в ночь на 3 сентября произошёл крупный пожар. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сигнал о возгорании поступил около 2 часов ночи. Прибывшие на место пожарные к 4 часам утра локализовали пожар на площади 700 кв. метров. В ликвидации огня было задействовано семь единиц техники и более 25 человек.

К 9:27 утра по местному времени пожар был потушен.