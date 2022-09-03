Лондон, , 09:23 — REGNUM В ближайшие 10 лет в связи с ростом напряженности на международной арене могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом в эфире Times Radio заявил депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.

СМИ Elitefon.ru

«Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет», — отметил он.

По его мнению, Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.