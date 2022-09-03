Москва, , 09:22 — REGNUM О боевой работе подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооружённых сил (ВС) РФ во время остановки попытки прорыва киевских боевиков на южном направлении на территории б. УССР рассказал один из российских десантников. Видеозапись его рассказа 3 сентября приводит телеканал RT в своём телеграм-канале.

Флаг ВДВ

«Услышали звук техники, подняли «птичку». Увидели, что едет техника (ВСУ — ред.). Наша артиллерия работала так, что шансов не было у них», — сказал десантник.

Также он уточнил, что военным киевского режима удалось после этого продержаться не более полутора-двух часов и подчеркнул, что ВСУ дали возможность забрать своих раненых и убитых, однако часть из них по-прежнему лежит на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время попыток контрнаступления на южном направлении киевскими боевиками активно применяется бронетехника из Нидерландов и Польши.