Берлин, 3 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. ФРГ «фактически находится в войне» с РФ, поставляя оружие ВСУ, в дальнейшем между странами может начаться прямой вооруженный конфликт. Об этом 3 сентября в статье для Junge Welt заявил бывший главный редактор издания Арнольд Шельцель.

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По его словам, в последнее время расходы на вооружение ФРГ взлетают «до невообразимых высот». С 2015 г. бюджет минобороны страны увеличился с $40 млрд до $80 млрд, а в 2030 г., по прогнозам, — составит $100 млрд. Эксперт считает, что в целом к 2021 г. страны НАТО увеличили военные расходы в 18 раз по сравнению с российским военным бюджетом.

Планы правительства Германии по наращиванию вооружений долгое время «лежали в ящиках», пишет Шельцель, но с недавних пор Берлин использует конфликт в Донбассе как предлог для милитаризации.

«Во Всемирный день мира 2022 г. ФРГ движется к беспрецедентному перевооружению и к войне с РФ, в которой она фактически уже находится из-за поставок оружия [киевскому режиму]. И то, и другое имеет серьезные социальные последствия для населения», — отметил он.