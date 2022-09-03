Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Власти США собираются направить своего специального посланника в Эфиопию, чтобы добиваться «прекращения боевых действий» в этой стране. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о «призывах» Вашингтона остановить вооруженный конфликт в эфиопском регионе Тыграй. В администрации США добавили, что спецпосланник должен прибыть в республику до 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 42 человека погибли в результате нападения боевиков на мирных граждан в штате Оромия. Жертвы атаки были похоронены в братской могиле.

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