Вашингтон, 3 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Власти США собираются направить своего специального посланника в Эфиопию, чтобы добиваться «прекращения боевых действий» в этой стране. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Речь идет о «призывах» Вашингтона остановить вооруженный конфликт в эфиопском регионе Тыграй. В администрации США добавили, что спецпосланник должен прибыть в республику до 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 42 человека погибли в результате нападения боевиков на мирных граждан в штате Оромия. Жертвы атаки были похоронены в братской могиле.