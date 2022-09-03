Москва, , 09:14 — REGNUM Объём продаж легковых автомобилей Lada Granta и Niva в августе 2022 года превысил среднемесячный показатель 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «АвтоВАЗ».

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

В августе текущего года в России продано 18,1 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. В сравнении с июлем продажи выросли на 75%. В сравнении с августом 2021 года продажи оказались ниже на 6,9%.

При этом в августе на рынке были представлены только модели двух семейств — Granta и Niva. Продажи Lada Granta в августе составили 11,6 тыс. авто, что на 131% превышает показатели августа 2021 года. Продажи Lada Niva Legend достигли 1782 авто, что на17% больше августа 2021 года.

«Результаты продаж Lada Granta и NIVA в августе 2022 года и выход АвтоВАЗа на докризисные объемы реализации этих моделей ярко демонстрируют эффективность программ льготного кредитования, запущенных Минпромторгом России», — отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

В предыдущем году производство автомобилей Lada Granta и Niva приостанавливалось из-за нехватки электронных компонентов. Весной 2022 года проблемы с поставками комплектующих осложнились из-за новых антироссийских санкций.

АвтоВАЗ был вынужден приостановить сборку большинства моделей. Летом удалось возобновить производство легковых автомобилей семейств Granta и Niva.

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