Лондон, 3 сентября 2022, 09:08 — REGNUM В результате роста цен на электроэнергию шесть из десяти предприятий в Британии могут закрыться. Об этом 3 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос федерации британских производителей MakeUK.

Британия
Британия

Согласно результатам исследования, на почти половине производителей страны отразился скачок цен на электроэнергию на более чем 100%, который произошёл в течение последнего года.

Также уточняется, что на сегодняшний день 13% предприятий из-за этого уже сократили часы своей работы или стараются избегать пиковых периодов, а 7% вынуждены приостанавливать производство на более длительное время.

«Нынешний кризис ставит перед предприятия перед серьезным выбором — сокращения производства или закрытия цехов, если помощь не придет в ближайшее время», — говорится в результатах опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданам Великобритании могут запретить готовить еду по вечерам и сократят время работы пабов на фоне надвигающегося энергетического кризиса.