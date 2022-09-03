Лондон, 3 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В результате роста цен на электроэнергию шесть из десяти предприятий в Британии могут закрыться. Об этом 3 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос федерации британских производителей MakeUK.

Британия

Согласно результатам исследования, на почти половине производителей страны отразился скачок цен на электроэнергию на более чем 100%, который произошёл в течение последнего года.

Также уточняется, что на сегодняшний день 13% предприятий из-за этого уже сократили часы своей работы или стараются избегать пиковых периодов, а 7% вынуждены приостанавливать производство на более длительное время.

«Нынешний кризис ставит перед предприятия перед серьезным выбором — сокращение производства или закрытие цехов, если помощь не придет в ближайшее время», — говорится в результатах опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданам Великобритании могут запретить готовить еду по вечерам и сократят время работы пабов на фоне надвигающегося энергетического кризиса.