Москва, , 09:08 — REGNUM Заглохший авианосец Великобритании HMS Prince of Wales оказался в зоне поражения противокорабельных крылатых ракет российского ракетного крейсера «Маршал Устинов», передает 3 сентября портал Avia.pro.

Корабль ВМС Великобритании вышел из строя незадолго до появления у побережья Соединенного королевства российского судна, который нес на борту 16 противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан».

Британский авианосец находился в 400 км от места нахождения крейсера «Маршал Устинов», способного выпускать противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан» на дистанциях до 700−1000 км.

В данный момент положение российских боевых кораблей неизвестно.