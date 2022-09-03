Красноярск, 3 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Жителей центральных и южных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Заморозки

По данным синоптиков, 4 сентября местами ожидаются заморозки до минус пяти градусов. В центральных районах порывистый ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

«В южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Пожалуйста, не разводите в лесах открытый огонь!» — призвали жителей спасатели.