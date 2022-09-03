Москва, 3 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Авария с участием пяти автомашин произошла на внутренней стороне МКАД. Об этом 3 сентября сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Аварийный знак

«На внутренней стороне 35 км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении.

Движение в сторону развязки с Калужским шоссе в данный момент осуществляется по трем полосам из 5-ти.