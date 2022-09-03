Киев, , 08:56 — REGNUM Во время попыток контрнаступления на южном направлении киевскими боевиками активно применяется бронетехника из Нидерландов и Польши. Об этом 3 сентября сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе продолжающихся попыток наступления на южном направлении [киевские] военные активно применяют БТР YPR-765 из Нидерландов и польские боевые танки Т-72М1», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплены фотографии, на которых запечатлены военнослужащие ВСУ, использующие указанные виды бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что идея Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла — сам регион уже является российским.