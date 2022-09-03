Томск, 3 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Томске руководитель сети детских садов предстанет перед судом за хищение бюджетных средств. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

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По данным следствия, в 2018–2019 годах обвиняемый предоставлял в департамент образования фиктивные документы о поставках различных товаров для своего детского сада для получения субсидий на возмещение затрат на получение дошкольного образования.

«В результате на счёт злоумышленника в общей сложности было перечислено около 6 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Обвиняемый к настоящему времени возместил городскому бюджету большую часть ущерба», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.