Донецк, , 08:52 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08.10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. ️08.25 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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