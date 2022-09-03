Ижевск, , 08:46 — REGNUM В ночь на 3 сентября мужчина попытался поджечь здание одного из отделов полиции в Ижевске. Об этом 3 сентября сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Поджог 955169

Как рассказал источник, подозреваемый бросил в здание четыре бутылки с зажигательной смесью и ещё четыре бутылки были у него в сумке.

Также он уточнил, что сотрудники полиции попытались задержать злоумышленника, однако он набросился на них с ножом, ранив одного из правоохранителей в грудь и ещё одного — в руку. После этого полицейские были вынуждены открыть огонь по подозреваемому, выстрелив в него в общей сложности восемь раз.

При этом источник добавил, что подозреваемый получил ранения, был задержан и доставлен в медучреждение, им оказался Рустам Мамедов, 1997 года рождения. Раненым сотрудникам полиции также оказана медицинская помощь, один из них пребывает в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь сотрудников полиции погибли при подрыве полицейского автомобиля городе Сан-Луис (департамент Уила) на юго-западе Колумбии.