Пекин, 3 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Спутник «Яогань-33 02» успешно выведен на околоземную орбиту 3 сентября. Об этом сообщает газета China Daily.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Ракета-носитель «Чанчжэн-4C» со спутником семейства «Яогань» стартовала с космодрома Цзюцюань 3 сентября в 07:44 по пекинскому времени (02:44 мск). Космический аппарат успешно вышел на запланированную орбиту.

Спутник «Яогань-33 02» будет использоваться в научных целях, для предотвращения стихийных бедствий и при ликвидации их последствий. Также он найдёт применение в сфере сельского хозяйства для оценки урожайности и изучения земельных ресурсов.

Этот старт стал 435-й миссией для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Всего в 2022 году Китай планирует провести более 60 пусков ракет космического назначения.