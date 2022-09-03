Иркутск, 3 сентября 2022, 08:44 — REGNUM Иркутская область до конца 2022 года пополнит свой автопарк 55 новыми школьными автобусами. Об этом губернатор Игорь Кобзев 3 сентября объявил в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, парк школьных автобусов необходимо регулярно обновлять. Для решения это задачи за последние пять лет на приобретение 190 школьных автобусов было выделено более 316 млн рублей из областного бюджета. В 2021 году за счёт федерального бюджета регион также получил 75 школьных автобусов.
В Иркутской области подвоз детей автобусами осуществляется из 971 населённого пункта в 388 сельских и городских школ. Более 27 тыс. школьников ежедневно доставляются к месту учёбы и обратно 628 автобусами.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область получит 15 машин скорой помощи и девять школьных автобусов.
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