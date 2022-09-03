Иркутск, 3 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Иркутская область до конца 2022 года пополнит свой автопарк 55 новыми школьными автобусами. Об этом губернатор Игорь Кобзев 3 сентября объявил в своём телеграм-канале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Игорь Кобзев «55 новых школьных автобусов придут в Иркутскую область до конца этого года. Соответствующее распоряжение подписано Михаилом Мишустиным… Федеральная поддержка для нас — существенная помощь».

По словам губернатора, парк школьных автобусов необходимо регулярно обновлять. Для решения это задачи за последние пять лет на приобретение 190 школьных автобусов было выделено более 316 млн рублей из областного бюджета. В 2021 году за счёт федерального бюджета регион также получил 75 школьных автобусов.

В Иркутской области подвоз детей автобусами осуществляется из 971 населённого пункта в 388 сельских и городских школ. Более 27 тыс. школьников ежедневно доставляются к месту учёбы и обратно 628 автобусами.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область получит 15 машин скорой помощи и девять школьных автобусов.