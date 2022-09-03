Бразилиа, , 08:37 — REGNUM Бывший президент Бразилии и кандидат на новых выборах главы государства Лула да Силва призвал политиков быть готовыми к тому, что они могут столкнуться с актами насилия в свой адрес. Об этом бразильский экс-лидер заявил 2 сентября на пресс-конференции перед митингом на северо-востоке страны.

Лула да Силва Nstitutolula.org

Заявление да Силвы сделано на фоне покушения против вице-президента Аргентины Кристины де Киршнер, которое было совершено 1 сентября в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Ранее Лула да Силва осудил покушение на Кристину де Киршнер и выразил ей свою поддержку.