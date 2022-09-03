Москва, , 08:35 — REGNUM Из-за неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая» до момента устранения этой неисправности поставки голубого топлива по магистрали полностью прекращены. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба российской газовой компании «Газпром».

Газовая турбина

Отмечается, что во время проведения работ по техобслуживанию на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая вместе с представителями компании Siemens была обнаружена утечка масла.

Также указывается, что было получено предостережение Ростехнадзора о том, что такие неисправности не позволяют вести безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя и потому нужно приостановить дальнейшую эксплуатацию указанного агрегата.

При этом добавляется, что письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения было направлено главе компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданам Великобритании могут запретить готовить еду по вечерам и сократят время работы пабов на фоне надвигающегося энергетического кризиса.