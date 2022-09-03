Берлин, , 08:33 — REGNUM Идея Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла — сам регион уже является российским. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью ABC.

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

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«Данный вопрос, который может быть решен со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — отметил он, напомнив, что полуостров б. УССР передал Никита Хрущев.

23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что киевский режим вернет Крым «любыми средствами…, не консультируясь с другими странами».

При этом губернатор региона Сергей Аксенов назвал данные заявления клоунадой и подчеркнул, что Киеву не видать Крыма «как своих ушей».