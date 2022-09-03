Тюмень, , 08:28 — REGNUM В Тюмени управление образования проверяет школу № 88, где пятиклассницу не пустили на занятия в традиционном мусульманском женском платке — хиджабе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В хиджабе Hajourei Ha

«При этом на протяжении нескольких лет школьница ходила в платке беспрепятственно. Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы, учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды», — сообщает управление образования по Тюменской области.

Случай вызвал множество комментариев в Сети. Одних смущают шорты на курортах Кавказа, других — хиджабы в школах.

«Она одета приличнее многих девочек! Это называется ущемление по религиозному признаку. Жалко девочку, психологическую травму нанесли!» — пишет Арслан М.

«Каждый здравомыслящий человек, будь он мужчина или женщина, будет всей душой принимать образ благородной девицы в длинном платье и покрытыми волосами. Так почему же наперекор здравому смыслу люди противодействуют тому, что помогает сохранить чистоту души, уберегая от развращённости и пошлости?», — вопрошает Расул Д.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщают, что проблема взята под контроль региональным управлением национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области. В ближайшее время ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения.

Напомним, что в Тюмени это не первый скандал, связанный с ношением ученицей хиджаба. В 2021 году тюменской школьнице запретили посещать уроки в хиджабе.

«Внешний вид и одежда учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», — сообщали тогда в департаменте образования и науки Тюменской области.

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