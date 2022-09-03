Рамалла , , 08:20 — REGNUM Военнослужащие армии Израиля застрелили палестинца, который нанес ножевое ранение их сослуживцу на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщали в пресс-службе израильских войск.

Израильский солдат idf. il

Инцидент произошел на военной заставе недалеко от города Хеврон. В заявлении уточняется, что солдат получил ранение средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября два человека погибли на Западном берегу реки Иордан в результате столкновения отрядов израильских военнослужащих и групп палестинцев в городах Аль-Бира и Наблус.

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