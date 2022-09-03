Пекин, , 08:20 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Андреем Денисовым заявил, что для двух стран на фоне происходящих в мире изменений важность взаимной поддержки стала ещё очевидней. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МИД Китая.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван И «В контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия… ещё больше осознали важность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки друг друга — двух крупных держав, работающих плечом к плечу».

По словам главы китайского МИД, Пекин и Москва также стали лучше осознавать ценный опыт отказа от присоединения к военным блокам и нацеливания совместных действий против других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что развитие отношений РФ и КНР не будет направлено против кого бы то ни было.

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