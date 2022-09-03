Лондон, , 08:20 — REGNUM Гражданам Великобритании могут запретить готовить еду по вечерам и сократят время работы пабов на фоне надвигающегося энергетического кризиса. Об этом 2 сентября сообщает газета Daily Mail.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что жителям Великобритании предлагается запретить пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, а также духовками с 14:00 до 20:00. Это означает, что людям придётся готовить еду до наступления этих временных рамок, а разогреть ужин уже не получится. Помимо этого, граждан хотят попросить экономить электроэнергию в безветренные дни, и рассматривается введение лимита на энергопотребление.

Кроме того, планируется ограничить время работы пабов таким образом, чтобы последний заказ в заведениях принимался не позднее 20:30, а свет в пабах будут выключать ровно в 21:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за роста стоимости тарифов на газ и электроэнергию три миллиона жителей Британии могут оказаться за чертой бедности. А 23% британцев планируют пережить зиму, полностью отказавшись от отопления.

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