Донецк, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли шесть человек, еще 17 — ранены. Об этом 3 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«За минувшие сутки, с 08:00 2 сентября до 08:00 3 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 6 человек, включая подростка 2008 г.р., и еще 17 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее в Донецке один мирный житель получил ранение, наступив на запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Читайте ранее в этом сюжете: В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»