Москва, , 08:12 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков прокомментировал точку зрения канцлера Германии Олафа Шольца о санкциях против России.

Алексей Пушков President.gospmr.org

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«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику вклочья, как еще в 2014-ом году мечтал Обама», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Он признал, что санкции против РФ создают сложности стране в разных сферах, но сами страны Запада обрекают себя на не меньшие трудности. Вместе с тем, по мнению Пушкова, ЕС и США не осознают долгосрочные последствия рестрикций.

Ранее Шольц заявил, что санкции Запада против РФ «эффективны», и что единый ответ Европы смог «удивить» президента РФ Владимира Путина. В свою очередь лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что санкционная политика против РФ больше вредит Германии.