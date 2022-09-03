Москва, , 08:11 — REGNUM Главный приз 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил иранский фильм «Без предварительной договорённости». Церемония закрытия фестиваля прошла 2 сентября в театре «Россия».

XXXIX Московский Международный кинофестиваль Алёна Сычева © ИА REGNUM

Главную награду смотра — золотую статуэтку «Святой Георгий» — вручил председатель жюри Евгений Миронов. Приз присуждён иранскому режиссёру Бехрузу Шоаи‌би.

«Мы были уверены, что снимаем фильм, чтобы ещё раз всем рассказать, что главный путь спасения — это любовь. Возможно, для меня это самая значительная киноработа, за что я благодарю всю съемочную группу, которая трудилась над этим фильмом два года», — отметил Шоаи‌би.

Приз за лучшую режиссёрскую работу присвоен сербскому режиссёру Синишу Цветич за фильм «Усекновение». Награды за лучшую мужскую и женскую роль получили Костел Кашкавал (за работу в фильме «Глас вопиющего в пустыне) и Пега Ахангарани («Без предварительной договорённости»).

Награду в категории «Русские премьеры» получил режиссёр Пётр Тодоровский за фильм «Здоровый человек». Главный приз в категории документального кино присвоен Сергею Дебижеву за фильм «Святой архипелаг». Лучшей короткометражкой признана работа «Брид» иранского режиссёра Хамидреза Газеми. Композитор Эдуард Артемьев, известный по музыке к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и других режиссёров, удостоен «Золотого Святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф.

Фестиваль ММКФ в 2022 прошёл с 26 августа по 2 сентября. В рамках одного из старейших кинофестивалей мира было показано более 245 картин из 45 стран.

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