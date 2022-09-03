Энергодар, Украина, 3 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Попыткам киевского режима высадить десант ВСУ в трех направлениях на освобожденной части Запорожской области был дан отпор. Об этом 3 сентября рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Рогова, которые приводит РИА Новости, киевские боевики задействовали несколько десятков катеров для того, чтобы совершить высадку в области по направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.

«Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву. [Киевским] боевикам дан отпор», — сказал он.

Также член главного совета администрации региона уточнил, что для того, чтобы предотвратить попытку высадки военного десанта киевского режима, была применена авиация, добавив, что более подробная информация будет предоставлена Минобороны РФ.

«Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», — заключил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Пантелеймоновку и Донецк.