Брянск, 3 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. ВСУ открыли огонь по селу Кистер Погарского района. Об этом 3 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

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«Сегодня утром со стороны территории [б. УССР] произведён обстрел села Кистер Погарского района. В результате повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

ВСУ постоянно наносят удары по приграничным территориям РФ. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.