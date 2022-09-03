Брюссель, , 08:06 — REGNUM Длинные очереди из автомобилей тех жителей Бельгии, которые желают купить бензин подешевле на французских заправках, скопились на границе двух стран. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая ситуация сложилась после введения во Франции поддержки цен на топливо, из-за чего его стоимость в республике может быть на 30 евроцентов меньше, чем на бельгийской территории.

Отмечается, что очереди значительно возросли с 1 сентября, когда французская нефтяная компания TotalEnergies ввела на своих АЗС дополнительную скидку в размере 20 евроцентов до 31 октября. При этом с 1 ноября по 31 декабря скидка организации составит 10 евроцентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября генсек Федерации социальных служб Бельгии Селин Ньювенхейс предупредила, что около 80% домохозяйств бельгийской столицы Брюсселя могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за энергию в предстоящие месяцы.

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