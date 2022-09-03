Брюссель, 3 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Длинные очереди из автомобилей тех жителей Бельгии, которые желают купить бензин подешевле на французских заправках, скопились на границе двух стран. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Такая ситуация сложилась после введения во Франции поддержки цен на топливо, из-за чего его стоимость в республике может быть на 30 евроцентов меньше, чем на бельгийской территории.

Отмечается, что очереди значительно возросли с 1 сентября, когда французская нефтяная компания TotalEnergies ввела на своих АЗС дополнительную скидку в размере 20 евроцентов до 31 октября. При этом с 1 ноября по 31 декабря скидка организации составит 10 евроцентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября генсек Федерации социальных служб Бельгии Селин Ньювенхейс предупредила, что около 80% домохозяйств бельгийской столицы Брюсселя могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за энергию в предстоящие месяцы.