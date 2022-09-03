Донецк, , 08:04 — REGNUM В Донецке один мирный житель получил ранение, наступив на запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 3 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки в Донецке один человек получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — отмечается в сообщении.

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