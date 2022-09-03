Алексей Колчин,
3 сентября 2022, 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге установили памятник писателю, журналисту и командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину. Он находится на его могиле.
Памятник удалось открыть при поддержке областных властей. По замыслу родственников Крапивина, памятник должен был отражать внутренний мир Владислава Петровича, а также его единство с окружающим миром, природой, его высокое назначение на Земле.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
На церемонии открытия памятника присутствовали ребята из отряда «Каравелла», который создал Крапивин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вдова писателя Ирина Крапивина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие памятника Владиславу Крапивину на его могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину, создала литейная мастерская Ивана Дубровина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экслибрис, размещенный на обратной стороне памятника, выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Владислава Крапивина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие памятника на могиле известного уральского детского писателя Владислава Крапивина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Для изображения на памятнике использовалась фотография из семейного архива, на которой писателю 56 лет.
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника
Алексей Колчин © ИА REGNUM