3 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге установили памятник писателю, журналисту и командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину. Он находится на его могиле.

Памятник удалось открыть при поддержке областных властей. По замыслу родственников Крапивина, памятник должен был отражать внутренний мир Владислава Петровича, а также его единство с окружающим миром, природой, его высокое назначение на Земле.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

На церемонии открытия памятника присутствовали ребята из отряда «Каравелла», который создал Крапивин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Вдова писателя Ирина Крапивина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие памятника Владиславу Крапивину на его могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину, создала литейная мастерская Ивана Дубровина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экслибрис, размещенный на обратной стороне памятника, выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Владислава Крапивина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды Алексей Колчин © ИА REGNUM

Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды Алексей Колчин © ИА REGNUM Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие памятника на могиле известного уральского детского писателя Владислава Крапивина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для изображения на памятнике использовалась фотография из семейного архива, на которой писателю 56 лет. Алексей Колчин © ИА REGNUM Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад» Алексей Колчин © ИА REGNUM