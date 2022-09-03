Крит, Греция, , 08:01 — REGNUM У восточного побережья греческого острова Крит 3 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Кносский дворец на Крите Agostino64

Землетрясение произошло в 07:13 по местному времени (совпадает с московским) с эпицентром в 118 километрах к востоку от города Ираклион (137 тыс. жителей) и в 22 километрах к юго-востоку от населённого пункта Палекастрон (1 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине два километра. О возможных пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Папуа — Новой Гвинее 3 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1.

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