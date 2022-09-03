Донецк, 3 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Пантелеймоновку и Донецк. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️19:25 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм; ️00:10 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️05:50 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.