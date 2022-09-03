Кейптаун, 3 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Дикие звери, сбежавшие из национального парка, держат в страхе местных жителей в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом 2 сентября сообщает The Sun.

Лев

Уточняется, что на свободе оказались шесть львов, четыре слона, три носорога, буйвол и стая гиен. Животные до недавнего времени обитали на территории заповедника Хлухлувe-Умфолози, но в ограде, отделявшей национальный парк, появился проём, через который, как полагают местные жители, животным удалось сбежать.

Предполагается, что проём в ограде появился около шести недель назад из-за незаконной добычи полезных ископаемых местными жителями. Вырвавшиеся на свободу дикие звери создают хаос в прилегающих к парку населённых пунктах. Так, один из носорогов учинил погром, снёс несколько заборов и ранил женщину. Львы устроили охоту на коров, а нескольких хищников заметили посреди оживлённой дороги в одном из городов.

Местные жители постоянно обращаются к властям с призывом восстановить ограждение и обезвредить сбежавших животных, либо вернуть их в парк. Однако отмечается, что власти не спешат реагировать и людям приходится жить в постоянном страхе.

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